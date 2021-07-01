ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей

В рамках реализации национального проекта уже в следующем году в России появятся средства индикации, которые позволят моментально выявлять водителей с признаками опьянения. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, отметив, что по выдыхаемому воздуху специальный прибор может определить наличие паров алкоголя.

Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, "не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс", цитирует ТАСС выступление Черникова в эфире радио "Милицейская волна". Глава ГИБДД добавил, что во многих странах такое оборудование уже применяется.

В России за первую половину 2021 года за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения привлечены к ответственности более 220 тысяч водителей. При этом около 27 тысяч из них - повторно.

Ранее Совет Федерации одобрил поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказания для нетрезвых водителей. Речь идет о тех, кто уже имел судимость по "пьяным" статьям и вновь попался за рулем в нетрезвом виде. Им уже будет грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. И все это с лишением права заниматься определенной деятельностью, а именно управлять автомобилем на срок до шести лет.