Иностранцы могут без виз посещать Беларусь для вакцинации от COVID-19

Граждане 73 государств получили возможность безвизового посещения Беларуси для вакцинации от COVID-19. В указе, который подписан в четверг Александром Лукашенко, уточняется, что с 15 июля иностранные пациенты могут с этой целью находиться в стране в течение пяти дней.

Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства, планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения.

В свою очередь правительству Романа Головченко поручено установит порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси.

В указе уточняется, что установленный порядок проведения вакцинации иностранцев, включающий сбор и обработку заявок в информационной системе, непосредственное оказание услуги и оформление сертификата о вакцинации, будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям.