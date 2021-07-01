Начались съемки "Свободного падения" - русской "Гравитации"

В Москве стартовали съёмки фантастического триллера "Свободное падение", который и синопсисом, и названием вызывает стойкие ассоциации с "Гравитацией" Альфонсо Куарона.

А синопсис следующий: недалёкое будущее, на орбитальной станции "Дельта" случается авария, вызванная протонным штормом, в результате чего один из членов команды оказывается за бортом. На помощь ему приходит диспетчер Анна, по радиосвязи убеждающая космонавта не сдаваться и как-нибудь ей тоже помочь, а то у неё там своя беда.

В главной роли - молодая наша звезда Александр Кузнецов ("Гроза", "Кислота", "Лето"). Режиссёр - дебютант Олег Уразайкин, он же написал сценарий в соавторстве с Алексеем Медведевым, также дебютантам.

Продюсер и гендиректор кинокомпании "План 9" Роман Борисевич ("Неадекватные люди 2", "Тряпичный союз") отрекомендовывает "Свободное падение" как первую российскую картину, которая "будет полностью снята в виртуальных декорациях". То есть по той же технологии, что и в создании "Мандалорца", например, применяют - когда вместо хромакея используются LED-экраны, и на них сразу, прямо в процессе съёмки, проецируется нужный фон. Что значительно упрощает и удешевляет производство.

Дата премьеры пока не обозначена.