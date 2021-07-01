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1 июля 2021 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 29 июня 2021 года № 46-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменением, внесенным постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 04.06.2021 № 41-пг) следующие изменения:

1) в пункте 6:

в абзаце первом слова "по 30 июня 2021 года" заменить словами "по 31 августа 2021 года";

в подпункте 1 пункта 6 слова ", детских игровых комнат" исключить;

2) в пункте 13.1:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) перевести на дистанционный режим работы работников, имеющих хронические заболевания, указанные в Приложении 8, работников старше 65 лет, за исключением тех, у кого проведена законченная вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) перевести на дистанционный режим работы не менее 30 % от списочного состава своих работников, за исключением тех, у кого проведена законченная вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в день прохождения каждого из этапов вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо следующий за ним день.";

3) пункт 14 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) допускать направление своих работников в служебные командировки за пределы Ненецкого автономного округа, в сельские населенные пункты Ненецкого автономного округа при условии наличия у них законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

4) пункт 17 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

"15) организовать ПЦР-тестирование всех лиц, прибывших из медицинских и санаторных организаций, расположенных за пределами Ненецкого автономного округа.";

5) в подпункте 13 пункта 18 слова "не более 75%" заменить словами "не более 50%";

6) в пункте 22.8 слова "не более 75%" заменить словами "не более 50%".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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