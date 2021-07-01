Новый Toyota Land Cruiser 300 для России: известны цены

Российское представительство Toyota сообщило о начале приема заказов на новый Land Cruiser 300. На первых порах внедорожник предложили в трех комплектациях, в том числе юбилейной - 70th Anniversary.

Во всех версиях исполнения Toyota LC 300 оснащен 415-сильным бензиновым твин-турбо V6 объемом 3.5 литра, десятиступенчатой коробкой-автомат и системой полного привода с понижающей передачей.

В состав базовой комплектации "Элеганс" включены светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с автоматической корректировкой угла наклона, легкосплавные колесные диски с шинами 265/65 R18, система бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки со сканером отпечатка пальца, мультимедиа с девятидюймовым сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, сиденье водителя с электрорегулировками. У системы полного привода есть принудительная блокировка центрального дифференциала.

Цена LC 300 в начальной версии исполнения составляет 5 613 000 рублей. За "двухсотый", который уже исчез с официального сайта марки, просили от 5 412 000 рублей. Казалось бы, прибавка в стоимости не так велика, учитывая класс автомобиля и количество изменений, произошедших со сменой поколения. Но дело в том, что список оснащения новинки урезан: например, отсутствует банальный подогрев передних сидений, в то время как у LC 200 подогревы имели и задний диван, и рулевое колесо, и лобовое стекло, и форсунки стеклоомывателя, и зеркала заднего вида. Также у новинки в сравнении с предшественником отсутствуют воздуховоды для задних пассажиров, боковые подножки с подсветкой, система стабилизации кузова, обивка сидений кожей, вентиляций передних сидений и еще ряд опций.

Версия "Комфорт+" стоит от 6 861 000 рублей. В этой комплектации у внедорожника полностью светодиодная оптика, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, семидюймовый дисплей на панели приборов, четырехзонный климат-контроль, есть система выбора режима движения, адаптивная система регулировки жесткости подвески, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, комплекс Toyota Safety Sense последнего поколения с системой удержания автомобиля по центру полосы движения LTA, адаптивный круиз-контроль, работающий во всем диапазоне скоростей до полной остановки, а салон отделан экокожей.

Внедорожный потенциал расширен за счет принудительной жесткой блокировки переднего и заднего дифференциалов, нового поколения электронной системы кинетической стабилизации подвески E-KDSS, систем выбора режимов движения по пересеченной местности Multi-Terrain Select, поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control, обзора при движении по бездорожью 3D Multi-Terrain Monitor и помощи при повороте в ограниченном пространстве Off-Road Turn Assist.

"Юбилейная" версия Land Cruiser 300, посвященная 70-летию Land Cruiser, оценена в 7 665 000 рублей. Отделка салона выполнена из натуральной кожи, подогрев и вентиляция есть у заднего дивана, крышка багажника может быть открыта бесконтактным способом. Также внедорожник оснащен мультимедиа с экраном 12,3 дюйма, аудиосистемой JBL с 14 динамиками, адаптивной системой дальнего света (отключает часть диодов, чтобы не слепить водителей на встречной полосе). Система выбора режимов движения имеет дополнительный режим Custom, настраиваемый пользователем самостоятельно, а задний мост комплектуется межколесным дифференциалом повышенного трения.

Мировая премьера нового Toyota Land Cruiser 300 состоялась три недели назад, 9 июня.