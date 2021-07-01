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01.07.2021 20:16
Рубрика: Экономика

Решетников рассказал о подходах к налогообложению сверхприбылей металлургов

Текст: Игорь Зубков
Налоговая система должна учитывать постоянные колебания цен на commodities, иначе для правительства и компаний будут возникать постоянные риски, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

На брифинге он прокомментировал введенные на пять месяцев экспортные пошлины на металлы и планы правительства подготовить постоянный механизм налогообложения сверхприбылей металлургов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Этот механизм по образцу нефтяной отрасли должен снижать фискальную нагрузку при низких ценах, чтобы компании оставались рентабельными, и, напротив, повышать нагрузку при высоких ценах, объяснил Решетников. Это касается и других commodities, не только металлов, хотя в фокусе сейчас именно они, уточнил он.

Решетников отметил, что есть налоговые инструменты, которые могут поддерживать разрыв между высокими мировыми и более низкими внутренними ценами, например, отмена возврата НДС экспортерам на продукцию низкого передела - эту меру применил Китай, она также стимулирует развитие переработки, хотя имеет и минусы. Сейчас о решении говорить рано, предстоит очень сложный диалог на этот счет, сказал Решетников.

По его словам, пошлины не окажут серьезного влияния на конкурентоспособность российских металлургических компаний, учитывая аномально высокие цены на металлы. В первом квартале 2021 года отрасль получила в 3,5 раза больше прибыли, чем в среднем за тот же период 2017-2019 годов, сказал Решетников. По оценке аналитиков, эффект от экспортных пошлин на металлы в 2021 году составит 6% от EBITDA компаний сектора, сильнее пострадают малорентабельный "Русал" (-11%) и экспортно-ориентированный НЛМК (-8%), относительно защищены от негатива высокомаржинальный "Норникель" (поскольку новые пошлины не касаются металлов платиновой группы) и ориентированный на внутренний рынок ММК.

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