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01.07.2021 21:10
Рубрика: Легковые авто

Skoda Octavia и Superb попали под отзыв в России

Текст: Юрий Зубко

Росстандарт объявил об отзыве 54 автомобилей Octavia и 3 машин Superb, которые были проданы в 2021 году.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Причина в том, что из-за отклонений в производственном процессе, возможно, были установлены передние боковые подушки безопасности, не обеспечивающие заданных производителем характеристик при срабатывании.

На всех транспортных средствах будут заменены передние подушки безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Skoda объявила о старте приема заказов Rapid в исполнении Sport Edition. Стоимость спецверсии в комплектации Ambition составляет 1 215 000 рублей.

#Skoda