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01.07.2021 06:37
Рубрика: Общество

Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Текст: Алексей Иванов

Новый пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на середину сентября или на конец лета - в зависимости от того, по какому сценарию будет происходить распространение вируса. На текущий момент более вероятным выглядит первый вариант. Соответствующий прогноз составили математики из Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), пишут "Известия".

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Разработанная учеными модель просчитывает девять вариантов распространения коронавируса, где первый - самый пессимистичный. На данный момент реализуется средний сценарий - между четвертым и пятым вариантами. Согласно ним, пик придется на 16 или 19 сентября соответственно, а показатель активно болеющих достигнет 225-280 тысяч. Самый негативный сценарий предсказывает достижения 443 тысяч болеющих COVID-19 уже в к концу августа.

Впрочем, ряд опрошенных изданием экспертов полагает, что пик может наступить существенно раньше - примерно в конце июля, а число заболевших будет не таким большим. В числе причин они указывают набравшую темп вакцинацию, а также то, что для COVID-19, согласно предыдущему опыту, характерны резкие и непродолжительные вспышки заболевания, после чего наблюдается спад.

Как уже писала "РГ", в связи с наступлением третьей волны заболевания коронавирусом, в Москве ввели ряд ограничений, которые должны помочь снизить темп распространения болезни.

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