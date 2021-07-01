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01.07.2021 13:30
Рубрика: Легковые авто

В Китае рассказали, когда закончится дефицит чипов для автомобилей

Текст: Андрей Полухин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дефицит чипов для электронной продукции, который сильно ударил по мировой автомобильной промышленности и взвинтил цены на машины, в ближайшее время пойдет на спад. Об этом заявили представители Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). Напомним, именно КНР является одним из ведущих поставщиков этой продукции для автозаводов.

Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости
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По мнению CPCA, проблема нехватки чипов в отрасли может быть решена уже в июле. Непосредственно на автомобильном производстве это положительно скажется в августе, а в сентябре автозаводы должны вернуться к привычным темпам работы.

В CPCA пояснили, что автомобильные чипы составляют небольшую долю продукции производителей микросхем, а потому восстановление этого сегмента рынка не является для них приоритетом.

Эту точку зрения накануне подтвердил на ежегодном собрании акционеров председатель правления одной из крупнейших китайских корпораций SAIC Group Чэнь Хун. По его словам, проблема нехватки микросхем будет решена к концу июля, а окончательно ситуация вернется в нормальное русло в третьем и четвертом кварталах 2021 года, пишет cnevpost.com.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Напомним, нехватке полупроводниковых микросхем способствовали сразу несколько факторов. Во-первых, резкое снижение спроса на эти компоненты со стороны автопроизводителей в начале пандемии, а затем неожиданно быстрое восстановление спроса, из-за чего произошел разрыв в производственной цепочке. Во-вторых, одновременно из-за массового перехода людей на режим удаленной работы начался рост продаж компьютеров и ноутбуков, в связи с чем профильные заводы задействовали лишние мощности для выпуска микросхем для этих устройств. В-третьих, влияние оказал крупный пожар на заводе одного из самых больших производителей чипов Asahi Kasei Microdevices в октябре 2020-го.

Как подсчитали эксперты компании AlixPartners, потери мировой автопромышленности от глобального дефицита полупроводниковых чипов могут составить 110 млрд долларов.