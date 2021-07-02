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02.07.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Автовоз с новыми Toyota Land Cruiser 300 попал в аварию, превратив их в лом

Текст: Константин Руссов

К сожалению, на дорогах в мире по-прежнему происходит множество аварий, и одна из них не могла не привлечь к себе внимания. Особенно тех, кто ждёт поставки своего нового Toyota Land Cruiser 300.

Фото: www.bestcarweb.jp
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В городе Салала в Омане автовоз, перевозивший партию вседорожников, попал в аварию. В итоге автомобили были превращены в груду металла, которая вряд ли подлежит восстановлению.

Подробности о ДТП пока отсутствуют, известно лишь то, что автовоз направлялся в автосалон. Другими словами, некоторым клиентам придётся ждать свой автомобиль дольше, чем они предполагали.

В России приём заказов на новое поколение флагманского Land Cruiser стартовал 1 июля 2021 года, цены и комплектации уже известны.

#Toyota