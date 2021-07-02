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02.07.2021 14:02
Рубрика: Легковые авто

Блогер нашел необычную "Таврию"-фургон в идеальном сохране

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

В одном из районов Киева блогер Roma Urraco, который занимается поиском раритетных автомобилей и мототехники в хорошем состоянии, нашёл необычный экземпляр пикапа "Таврия" с кузовной надстройкой.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По словам Roma Urraco модель имеет заводской индекс ЗАЗ-110557-51, который свидетельствует о стеклопластиковой надстройке над кузовом пикапа. Грузоподъёмность машины не превышает 390 км.

Автомобиль был приобретён в 2005 году, но не эксплуатировался хозяином по причине ухудшившегося здоровья. Пробег - 126 км. Все 16 лет "Таврия" простояла практически без движения в гараже, как итог - идеальное состояние кузовных деталей и элементов подвески и днища.

В видео автор говорит, что автомобиль оснащен двигателем МЕМЗ 1.2 литра с инжекторной системой подачи топлива, однако на самом деле эта "Таврия" карбюраторная, на что обратили внимание пользователи в комментариях.

В своём прошлом выпуске Roma Urraco рассказывал об идеально сохранившемся "Запорожце" - ЗАЗ-968МД.

#Lada