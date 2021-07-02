Генпрокурор США ввел мораторий на смертные казни на федеральном уровне

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне. Он продлится на время проверки соответствующих процедур министерства юстиции США.

По словам Гарланда, минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и американским законам, но и справедливое и гуманное обращение.

Проверка коснется вопроса, могут ли приговоренные к казни испытывать "боль и страдания" во время смертельных инъекций, пишет РИА Новости. Также будут оценены сделанные в ноябре 2020 года изменения в нормативах ведомства, расширяющие допустимые способы смертной казни.

В январе этого года представители американского правосудия призвали президента США Джо Байдена отменить смертную казнь на федеральном уровне. Соответствующее письмо подписали прокуроры, судьи и сотрудники минюста. Во время предвыборной кампании Джо Байден выступал против смертной казни и заявлял, что будет работать над тем, чтобы положить конец ее применению. Призывы к ее отмене усилились после того, как администрация Трампа ускорила темпы федеральных казней в последние дни его президентства.