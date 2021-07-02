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Рубрика: Общество

Грузовик "Прогресс" с продуктами и оборуованием пристыковался к МКС

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-17" состыковался с Международной космической станцией, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Рогозин пообещал, что Роскосмос будет отправлять в космос ученых

Корабль, запущенный с космодрома Байконур 30 июня, причалил к модулю "Поиск" российского сегмента станции в 04:00 по московскому времени. Космический грузовик доставил на МКС топливо, питьевую воду, воздух и кислород, одежду, продукты, а также полторы тонны различного оборудования и материалов.

Напомним, на борту станции сейчас находится 65-я экспедиция. В ее составе: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Ранее глава "Роскосмоса" рассказал, чем занимаются российские космонавты на орбите. Сейчас ведутся эксперименты, связанные с тем, как открытый космос, радиация и другие воздействия влияют на микроорганизмы, которые находятся в незащищенном состоянии. Как сообщил Рогозин, космонавты установили определенные объемы на внешнем борту станции, которые позволят провести подобные исследования. Ученые ожидают, что эти эксперименты помогут ответить на вопросы, существует ли возможность переноса на астероидах, на метеоритах каких-то элементов жизни в целом от планеты к планете.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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