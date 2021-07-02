Жара вернется в Москву в середине следующей недели

На следующей неделе в Москве температура воздуха будет выше нормы на 5-7 градусов. Потепление начнется 7 июля, а самым жарким днем станет пятница, когда столбики термометров поднимутся до отметки +32 градуса. Но экстремальной жары не будет, обещают синоптики.

"Здесь антициклон скандинавский, он всегда чуть-чуть более прохладный. Жара не будет наступать так интенсивно, как это было недавно", - рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он добавил, что в июле ожидается большое количество солнечных дней. Но есть и негативный момент: выпадет всего 30 процентов от месячной нормы осадков. Москву ждет засуха. Такое случается не чаще одного раза в 9-10 лет.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в июле среднемесячная температура воздуха будет выше нормы.