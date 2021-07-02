Ущерб от паводка в Забайкалье оценили в 1,3 миллиарда рублей

В министерстве финансов Забайкалья назвали предварительную сумму ущерба, причиненного паводком. По словам главы ведомства Веры Антроповой, она превышает 1,3 миллиарда рублей.

На сайте правительства региона сообщается, что урон, нанесенный наводнением, сельскому хозяйству составил около 56,9 миллиона рублей. Вода смыла посевы на 127 гектарах. Пострадали и объекты жилищно-коммунального хозяйства. На их восстановление понадобится примерно 4,5 миллиона. Ремонт разрушенных трасс обойдется в 989,5 миллиона.

Помимо этого, еще 97,1 миллиона рублей требуется для выплаты компенсаций подтопленцам.

Эти данные будут включены в обращение правительства к федеральному центру.

Напомним, что в зону наводнения попали 13 районов Забайкалья. В 34 населенных пунктах было подтоплено 720 жилых домов и около 1,3 тысячи приусадебных участков. Вода размыла 370 километров дорог, разрушила 36 мостов.

В крае действует режим ЧС межрегионального характера.