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02.07.2021 06:35
Рубрика: Происшествия

Ущерб от паводка в Забайкалье оценили в 1,3 миллиарда рублей

Текст: Ольга Коваль

В министерстве финансов Забайкалья назвали предварительную сумму ущерба, причиненного паводком. По словам главы ведомства Веры Антроповой, она превышает 1,3 миллиарда рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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На сайте правительства региона сообщается, что урон, нанесенный наводнением, сельскому хозяйству составил около 56,9 миллиона рублей. Вода смыла посевы на 127 гектарах. Пострадали и объекты жилищно-коммунального хозяйства. На их восстановление понадобится примерно 4,5 миллиона. Ремонт разрушенных трасс обойдется в 989,5 миллиона.

Помимо этого, еще 97,1 миллиона рублей требуется для выплаты компенсаций подтопленцам.

Эти данные будут включены в обращение правительства к федеральному центру.

Напомним, что в зону наводнения попали 13 районов Забайкалья. В 34 населенных пунктах было подтоплено 720 жилых домов и около 1,3 тысячи приусадебных участков. Вода размыла 370 километров дорог, разрушила 36 мостов.

В крае действует режим ЧС межрегионального характера.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Паводки в России

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