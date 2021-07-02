Губернатор озвучил возможную причину взрыва в Нижнем Новгороде

Губернатор Глеб Никитин на своей странице в Instagram поделился подробностями сегодняшнего происшествия на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. "Мужчина принес домой старый газовый баллон и пытался его распилить", - рассказал глава региона.

В результате взрыва газа были разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты стекла. Никитин также сообщил, что серьезно пострадал один подъезд, его жителей придется расселять. Это 26 человек, проживающих в 12 квартирах. Людей временно разместят в гостинице завода Красное Сормово. "Позже оплатим съем жилья и расселим", - пообещал губернатор.

Власти окажут пострадавшим необходимую материальную помощь.

Напомним, рано утром в МЧС по региону поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадали три человека. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело.