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02.07.2021 11:38
Рубрика: Происшествия

Очевидцы рассказали подробности взрыва газа в Нижнем Новгороде

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Взрывом газа на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде выбило железную дверь подъезда в многоквартирном доме. Несколько квартир остались без окон.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на очевидцев происшествия. Женщина, проживающая в доме напротив, сообщила, что хлопок был очень громкий, пострадали две машины, припаркованные неподалеку. Она также уточнила, что в квартире, где прогремел взрыв, жильцы постоянно выпивали.

Сейчас пострадавший дом обследуют с помощью диагностического комплекса "Стрела-П", сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Полученные результаты позволят определить дальнейшие действия. Также спасатели занимаются укреплением несущих конструкций дома: напомним, некоторые из них были разрушены в результате ЧП.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в пятницу утром. В результате в больницу попали трое мужчин, их состояние медики оценивают как тяжелое. Из дома пришлось эвакуировать 61 человека, для них был открыт пункт временного размещения на базе школы.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Взрывы газа в домах

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