Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

В МЧС России сообщили, что количество пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Нижнем Новгороде не изменилось - их трое. Спасатели эвакуировали жителей и развернули пункт временного размещения.

"Взрыв бытового газа произошел на первом этаже 36-квартирного жилого дома. В доме зарегистрированы 72 человека, эвакуированы - 61 человек. Погибших нет, пострадали три человека, направлены в медицинские учреждения. Развернут пункт временного размещения на базе школы №76". - сообщили в пресс-службе МЧС России.