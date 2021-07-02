Товарооборот России и Беларуси вырос почти на 32%

Товарооборот России и Беларуси в январе 2021 года показал рост на 31,9% по отношению к аналогичному периоду 2020 года и составил 11,5 млрд долларов США. Об этом сообщил зампред правительства Алексей Оверчук, который принял участие в заседании группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Беларуси.

"Это свидетельствует о продолжающейся тенденции наращивания и расширения нашего торгово-экономического сотрудничества. Уверен, что нам необходимо оказывать всестороннюю поддержку друг другу, а также наращивать российско-белорусское сотрудничество", - отметил Оверчук.

Он подчеркнул, что Республика Беларусь остается ключевым стратегическим партнером, а также одним из главных торговых партнеров Российской Федерации на пространстве СНГ.