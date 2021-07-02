Экономика
02.07.2021 18:59
Текст: Юлия Акиньшина

Товарооборот России и Беларуси вырос почти на 32%

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС

Товарооборот России и Беларуси в январе 2021 года показал рост на 31,9% по отношению к аналогичному периоду 2020 года и составил 11,5 млрд долларов США. Об этом сообщил зампред правительства Алексей Оверчук, который принял участие в заседании группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Беларуси.

В Минэкономразвития отметили рост товарооборота России с Беларусью

"Это свидетельствует о продолжающейся тенденции наращивания и расширения нашего торгово-экономического сотрудничества. Уверен, что нам необходимо оказывать всестороннюю поддержку друг другу, а также наращивать российско-белорусское сотрудничество", - отметил Оверчук.

Он подчеркнул, что Республика Беларусь остается ключевым стратегическим партнером, а также одним из главных торговых партнеров Российской Федерации на пространстве СНГ.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»