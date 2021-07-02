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02.07.2021 05:40
Рубрика: Экономика

В Центробанке рассказали про изображения на новых банкнотах

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Про изображения, которые могут появиться на купюрах достоинством в 1 000 и 5 000 рублей, рассказал заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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По его словам, обновленную тысячную купюру с большой долей вероятности могут украсить Нижегородский Кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья, в том числе собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница. А банкноту в пять тысяч рублей - екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова, пишут "Известия".

При этом Алексеев отметил, что не может предсказать решение совета директоров Центробанка. Тем не менее он подчеркнул, что мнение экспертного сообщества будет учтено. Зампред Центробанка напомнил, что в 2017 году с выпуском новых банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей был скорректирован вектор дизайна купюр: городская тематика сохраняется, но она дополняется определенным региональным разрезом.

Ранее "РГ" сообщала, что в минувшем году Центробанк выпустил рекордный объем наличных - 2,8 триллиона рублей, тогда как в течение предшествующих четырех лет спрос был в среднем полтриллиона в год. Пик пришелся на острую фазу эпидемии, и позже в некоторые месяцы специалисты фиксировали определенный возврат наличных на счета в банки. Сейчас такого аномально высокого спроса не наблюдается, но и возврата ранее выданных наличных тоже пока не происходит.

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