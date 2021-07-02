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02.07.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Volvo показала, как будут выглядеть автомобили марки

Текст: Константин Руссов
Марка Volvo представила концептуальный универсал, который знаменует собой предтечу будущих моделей марки: без решётки радиатора, с просторным салоном и полностью электрической силовой установкой.
Фото: Пресс-служба Volvo Фото: Пресс-служба Volvo
Фото: Пресс-служба Volvo

В Volvo Cars говорят, что для компании процесс электрификации является не просто заменой ДВС на электромоторы, это ещё и смена дизайнерской парадигмы, а Volvo Concept Recharge - манифест нового поколения полностью электрических автомобилей.

Фото: Пресс-служба Tesla
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По мнению компании, на электрифицированные машины этой эры накладывает отпечаток платформа, изначально спроектированная и под установку ДВС и традиционных видов трансмиссий. Новые Volvo имеют шасси типа скейтборд, благодаря чему у машин ровный пол, а отсутствие двигателя под капотом и большая колёсная база позволили изменить пропорции, сделав внутренне пространство больше.

В Concept Recharge изменено положение сидений и наклон крыши, но благодаря низкому капоту удалось сохранить высокую посадку - то, к чему привыкли владельцы Volvo XC40, XC60 и XC90. Новая форма передней части скупе с отсутствующей решёткой радиатора позволили увеличить дальность поездки на одной зарядке.

Панель вместо "гриля" - один из новых элементов дизайна будущих Volvo наряду с пересмотренными фарами "Молот Тора" и "опоясывающими" стекло багажника фонарями.

Фото: Пресс-служба Volvo

Над лобовым стеклом установлен датчик LiDAR, разработанный компанией Luminar, который является частью комплекса автономного управления.

Фото: Пресс-служба Kia
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Во внутренней отделке Concept Recharge использованы экологичные материалы, дизайн - холодный, практичный, другими словами, скандинавский. На центральной консоли установлен 15-дюймовый вертикальный планшет, приборная панель представлена маленьким дисплеем, установленным поверх рулевой колонки.

Решения, продемонстрированные на Volvo Concept Recharge будут внедрены на новом поколении автомобилей марки. Напомним, Volvo планирует уже к 2030 году полностью перейти на выпуск электрокаров.

Фото: Пресс-служба Volvo
#Volvo