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02.07.2021 21:40
Рубрика: Общество

И.о ректора ВШЭ: Мы будем создавать новую экономику новой России

Текст: Мария Агранович
Новым руководителем Высшей школы экономики назначен Никита Анисимов, с 2018 по 2021 год занимавший пост ректора Дальневосточного федерального университета. Назначение, прямо скажем, неожиданное. Почти такое же неожиданное, как и накануне - уход с поста ректора Вышки бессменного ее руководителя Ярослава Кузьминова.
Фото: Никита Анисимов/РИА Новости Фото: Никита Анисимов/РИА Новости
Фото: Никита Анисимов/РИА Новости

В интернете сутки гадали, кого же назначат новым "рулевым" "Вышки", версий было много, но имя Анисимова не звучало ни разу.

Никита Анисимов, впервые обращаясь к коллегам в новом качестве, сказал: "Наставник для многих, Ярослав Кузьминов всегда говорил, что в стране есть лишь полтора десятка сильных управленческих вузовских команд. На мой взгляд, в Высшей школе экономики самая сильная управленческая команда, с которой мы будем вместе строить новое образовательное пространство в стране".

Анисимов рассказал, что только за последние годы работы в ДВФУ вместе с Вышкой было запущено большое количество уникальных проектов. Это и программа двойного диплома, по которой будет в следующем году первый выпуск, и зеркальные лаборатории, и программа по управлению образованием для педагогов Дальнего Востока.

"Я сам математик и рад, что в Вышке развиваются и математические, и естественнонаучные направления. Это тот вектор, который я постараюсь сохранить, и наполнить это направление новой жизнью и динамикой", - отметил Анисимов.

ВШЭ стала единственным вузом из РФ в пяти предметах рейтинга ARWU

В ближайшие недели и.о. ректора ВШЭ проведет встречи с каждым из сотрудников вуза.

"Обещаю абсолютную открытость по всем вопросам, идеям и проблемам, - заверил он. - Мы вместе будем создавать новую экономику новой России. "Вышка" - символ образовательной успешности нашей страны".

Отметим, что в ректорском сообществе назначению рады. Анисимов - свой человек для многих, коллега, при этом молодой - всего 43 года - и энергичный. За пять лет ректорства в главном вузе Дальнего Востока он смог вывести его на новый уровень, хотя регион - сложный.

Никита Анисимов, Валерий Фальков, Ярослав Кузьминов (слева направо). Фото: Министерство науки и высшего образования РФ.

"Поднимать университет в таких условиях - это сверхзадача. И Анисимову это удавалось", - подчеркнул Ярослав Кузьминов.

Президент РУДН Владимир Филиппов отмечает: "В высшей школе Никиту Анисимова очень хорошо знают как ректора одного из ведущих университетов - ДВФУ, кампус которого - лучший среди всех высших учебных заведений в России. Уверен, что тесное сотрудничество нового ректора и научного руководителя Ярослава Кузьминова позволит развивать систему высшего образования в России и продвигать его на мировой арене".

"Никита Юрьевич Анисимов - молодой, но уже достаточно опытный, и что важнее - успешный управленец в сфере высшего образования, - прокомментировал новое назначение коллеги ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, который и сам заступил на пост ректора лишь несколько месяцев назад. - Путь, который прошел ДВФУ в течение 5 лет под его руководством - лучшее этому подтверждение. Лично мне особенно симпатично, что Никита Юрьевич - математик, выпускник мехмата МГУ. Уверен, что глубина и системность, присущие математическому мышлению, в сочетании с административным опытом станут залогом динамичного развития Вышки под его руководством".

Между тем

Еще будучи ректором ДВФУ, Никита Анисимов стал гостем "Российской газеты". Вот о чем он говорил на "Деловом завтраке" в редакции:

"…Мы слишком не доверяем тем людям, которым отдали учить своих детей. На мой взгляд, это огромная проблема всей системы высшего образования".

"…Убежден, что ЕГЭ - не единственный способ контролировать качество знаний. Есть ребята, которые могут проявлять свои способности в естественных науках, не выдавая высоких результатов ЕГЭ".

"…Как привлечь иностранного студента в Россию? Секрет прост: нужно делать такие образовательные программы, которые будут конкурировать с топовыми программами ведущих университетов мира. При этом ориентироваться не на документы, а на конкурентоспособность на мировом образовательном рынке".

Общество Образование Наука и образование Высшая школа экономики

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