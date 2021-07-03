Более ста праздничных проектов ожидают белорусов в День независимости

Вглядываясь в праздничный калейдоскоп центральных магистралей и площадей белорусской столицы, которые приобрели накануне Дня независимости особую привлекательность и утонченность, хочется вслед за местными обозревателями выставить высший балл и мастерам городского ландшафта, проявивших бездну вкуса, добавивших буйство красок и выразительных деталей почти двухмиллионному мегаполису.

Ровно четверть века прошло с тех пор, как на республиканском референдуме жители Синеокой проголосовали за празднование Дня независимости 3 июля, который исторически связан с днем освобождения столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Многовековую историю борьбы белорусов за свободу, за право жить на родной земле воплощает в себе", по словам Александра Лукашенко, этот главный праздник страны.

Кстати, сегодня даже беглого взгляда достаточно, чтобы ощутить, как преобразились в эти летние дни кварталы Минска: проспекты Независимости, Победителей и Октябрьская площадь, более солидным выглядит и профиль педагогического университета, благодаря сорокаметровому панно на его фасаде. Жителей и гостей города приглашают заглянуть и в Ботанический сад, где можно прийти полюбоваться на цветение роз, которых здесь более двухсот видов.

Впрочем, когда речь заходит о культурном коде белорусского народа, эксперты не случайно любят повторять вслед за известным классиком, что "любая внешняя благопристойность имеет свои внутренние основания". Достаточно, например, взглянуть на новые эффектные конструкции, которые так удачно гармонируют с комплексом "БелЭкспо" и Дворцом спорта.

Только в Минске в День Независимости пройдет более сотни мероприятий, сообщил накануне БЕЛТА представитель городских властей Виталий Брель. Практически целый день посетителей ожидают организаторы выставок военной техники, которые будут проходить в парках Янки Купалы и Победы, им. Уго Чавеса и в Комаровском сквере, на площадках у Национальной библиотеки и парке экстремальных видов спорта.

Гуляния с развлечениями на любой вкус начнутся с утра и не будут смолкать до позднего вечера. Самых ранних пташек, сообщает агентство, приглашают на спортивный праздник "Радость рассвета" заявки на участие в нем уже подали 500 спортсменов со всей Беларуси. Знатоков и любителей гиревого марафона приглашают на международные состязания, которые пройдут в первой половине дня возле "Чижовка-Арены", а чуть позже это пространство будет отдано под молодежную дискотеку.

Жареные каштаны, улитки и экочипсы можно будет попробовать во время праздничных мероприятий, сообщила журналистам представитель "Минсквнешторгинвеста" Марина Саевич. Покупателям на столичной ярмарке предложат продовольственные и непродовольственные товары отечественного производства, а также широкий ассортимент продукции предприятий общественного питания.

А маленькие посетители, по ее словам, "смогут угоститься сладкой ватой, вареной кукурузой, домашним лимонадом и мороженым. Для гостей праздника готов и парк сезонных аттракционов. Можно будет прокатиться на детском электро- и веломобиле, а также на осликах и пони".

Активное участие в торжествах примут и мастера народного промысла из всех уголков Беларуси. Они уже привезли с собой широкий ассортимент продукции декоративно-прикладного искусства, народного творчества, льняные изделия, вышиванки, кожгалантерею и бижутерию.

Все готово в столице и для выступления творческих коллективов. Возле Дворца спорта, в частности, пройдет программа "Мая краіна - Беларусь", а в Верхнем городе намечено выступление ансамбля танца "Зубренок" и фольклорно-этнографического коллектива "Неруш". "Мы ждем на этой площадке Жанет, "Верасы", Ирину Дорофееву, Валерия Скороженка, государственный ансамбль "Песняры", - уточнил городской чиновник, добавив, что ожидается участие и российских исполнителей.

Подготовлена и концертная программа "Споем гимн вместе", в которой примут участие звезды белорусской эстрады, творческие коллективы РБ. Кроме того, праздничные мероприятия состоятся во всех районах столицы, в каждом из них определены площадки, где запланированы массовые гуляния и концерты.

Уже после захода солнца эстафету зрелищ перехватят мастера-пиротехники. Сразу из восьми точек столицы небо одновременно раскрасит праздничный фейерверк. Зрители могут выбрать наиболее удобное место в сквере "Старостинская Слобода", в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Уго Чавеса, либо на площадке у "Чижовка-Арены".