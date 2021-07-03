Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 22

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава сообщила об увеличении числа погибших при обрушении жилого дома во Флориде.

"Спасатели в течение дня нашли под завалами тела еще двух погибших. Таким образом число жертв выросло до 22. Разбор завалов на месте обрушения здания продолжается", - приводит заявление главы округа ТАСС.

Напомним, в пятницу в американском Серфсайде возобновились приостановленные накануне поисково-спасательные работы. Напомним, 12-этажный жилой дом в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня.

Ранее сообщалось, что после случившегося специалисты приступили к проверке соседних зданий в округе. Особое внимание они уделят оценке состояния домов, которые недавно прошли сертификацию на соответствие действующим стандартам. Стоит задача убедиться, что все рекомендации по итогам этой сертификации выполнены. Особенно это касается безопасности проживания в зданиях.