Космонавт Олег Новицкий с борта МКС поздравил белорусов с Днем независимости

Самые сердечные поздравления принимают граждане Синеокой в День независимости Беларуси и с космической орбиты. Российский космонавт Олег Новицкий направил в субботу слова приветствия с борта Международной космической станции.

"Ежегодно 3 июля Беларусь отмечает свой главный праздник . Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днем независимости!", - написал он на своей странице в Twitter, сопроводив сообщение своей фотографией с белорусским флагом в японском модуле Kibo МКС.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.