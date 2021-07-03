Монгольский этап ралли "Шелковый путь" отменен из-за коронавируса и чумы

Международное ралли "Шелковый путь-2021", стартовавшее в Омске 1 июля, (в заезде принимает участие команда Минского автомобильного завода - прим. ред.) неожиданно поменяет маршрут. Причиной изменения маршрута стало решение властей Монголии закрыть границы из-за ухудшения ситуации с ковидом.

Изначально маршрут ралли прокладывался через Омскую, Новосибирскую области, Алтайский край и Республику Алтай, а затем по пескам Монголии. 3 июля ралли пересекло Алтайский край. Маршрут по бездорожью Алтайского края составляет 134 километра.

Главный врач Городской клинической больница № 40 ДЗМ Денис Проценко предупредил об опасностях подстерегающих участников ралли "Шелковый путь" на территории Монголии. Проценко, возглавляющий штаб по ведению и контролю ковидного протокола Международного ралли "Шелковый путь", направил письмо в адрес дирекции марафона.

В нем говорится, что "в связи с объявлением красного уровня эпидемиологической опасности в связи с резкой вспышкой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а также выявления Национальным центром изучения зоонозных инфекций случаев бубонной чумы в ряде аймаков Западной Монголии по маршруту ралли продолжение соревнования по территории Монголии не представляется возможным и гонка должна быть остановлена."

Письмо Проценко будет рассмотрено дирекцией ралли-марафона и коллегиями спортивных комиссаров FIA и FIM.

В ралли "Шелковый путь" принимает участие белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто". Руководитель команды призер "Дакара" Сергей Вязович. Маршрут ралли "Шелковый путь" команда "МАЗ-СПОРТавто" преодолевает на трех грузовиках-капотниках МАЗ-6440RR, один из которых построен в 2021 году и опробован во время гонки "Золото Кагана".