Президент Беларуси инициировал новую традицию на День Независимости

Любое государство ценно и сильно своими традициями, убежден президент Беларуси Александр Лукашенко, предложив во время посещения Национального академического Большого театра оперы и балета учредить в стране еще одну, приуроченную ко Дню Независимости.

Александр Лукашенко полагает, что праздничные вечера, аналогичные состоявшемуся гала-концерту 3 июля в Большом театре, должны стать традиционными в дни главного государственного торжества, информирует БЕЛТА. "Я хочу, чтобы эти встречи (нынешнего и будущих президентов) стали ежегодными", - пояснил глава государства свое предложение и, обращаясь к творческой интеллигенции, дал понять, что именно они всегда будут в центре таких событий.

"Вы будете показывать лучшее свое творчество, а я приму решение о присуждении к этому дню государственных премий, званий народных, заслуженных. Мы сделаем, чтобы наша творческая интеллигенция в День Независимости прозвучала. Считайте это решение принятым", - резюмировал Лукашенко, пообещав посетить Большой театр через год, 3 июля 2022 года.