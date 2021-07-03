Под Тамбовом задержали троих человек, напавших на экоактивиста

В Тамбовской области задержаны мужчины, которые нанесли ножевые ранения автору острого обращения для "Прямой линии" с президентом Роману Герасимову.

Как сообщили в МВД России, трое подозреваемых дали признательные показания.

По предварительным данным, злоумышленники - также жители Тамбовской области - встретили Герасимова возле его дома, нанесли три ножевых ранения и скрылись. Об этом заявил 1 июля сын потерпевшего, обратившись в дежурную часть ОМВД России по Сосновскому району.

Роман Герасимов известен своими выступлениями против строительства мусорного полигона под Сосновкой. На эту тему он записал видео для "Прямой линии", но не смог выйти в эфир.

По факту нападения на экоактивиста в следственном отделе полиции по Сосновскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

- В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается, - добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ход дела взяли на контроль в Кремле.