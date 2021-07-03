Бандиты планировали совершить в КБР террористические акты

Уничтоженные сегодня во время контртеррористической операции бандиты планировали совершить террористические преступления. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Как сообщала "РГ", сегодня в пригороде Нальчика был введен режим КТО. Ранее во время оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что в одном из садовых товариществ скрывается группа злоумышленников, планирующая преступления террористической направленности.

Им предложили сдаться. Бандиты оказали во время захвата сопротивление правоохранительным органам и начали стрелять по силовикам. Во время операции пятеро были уничтожены.