В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО

В Кабардино-Балкарии отменили режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в региональном штабе республики.

Напомним, режим КТО ввели в республике сегодня в 3.15 на части территории Нальчика и Баксанского района. По информации силовиков, в одном из садовых товариществ скрывалась группа бандитов. Их блокировали в доме и предложили им сдаться. В ответ те открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе спецоперации были уничтожены пятеро бандитов, гражданское население не пострадало.Режим КТО отменили в 13.15. По информации силовых структур, бандиты планировали совершить террористические преступления.