Погибшего в Горячем Ключе спасателя представят к награде посмертно

Погибшего при тушении пожара в Горячем Ключе 25-летнего начальника 109-й пожарно-спасательной части старшего лейтенанта внутренней службы Дениса Глобенко представят к награде посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К награде погибший пожарный будет представлен по решению министра МЧС России Евгения Зиничева. Также сообщается, что ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибшего сотрудника.

На данный момент известно, что Денис Глобенко упал с автолестницы при проведении спасательных работ в горящем многоквартирном жилом доме. Его доставили в больницу, где, он скончался, не приходя в сознание. По факту его гибели возбуждено уголовное дело.

Как ранее уже писала "РГ", в ночь со 2 на 3 июля в курортном городе Горячий Ключ произошел серьезный пожар. Загорелась кровля многоэтажки, огонь охватил 600 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 100 человек. В результате пожара выгорело более половины верхнего этажа. Это один из крупнейших пожаров в жилых домах в регионе за последнее время.

Денис Глобенко прослужил в МЧС восемь лет, пройдя путь от начальника караула до начальника пожарной части. У него остались жена и ребенок.