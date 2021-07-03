Вирусологи рассказали о невозможности воздействия "Спутника V" на геном человека

Вектор аденовируса, который содержится в вакцине "Спутник V", это вирус, лишенный возможности размножаться в человеческом организме, а следовательно он не может нанести ему вред. Об этом агентству ura.ru рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

С мнением коллеги согласился доктор биологических наук Сергей Нетесов. Он отметил, что у аденовирусов, на основе которых создан "Спутник V", специально убрали часть генома. Причем, платформа вектора аденовируса человека, которая используется для производства вакцины, уже давно хорошо изучена.

Эксперты также опровергли миф о том, что вакцина "Спутник V" может воздействовать на геном человека. Любой аденовирус, попадая в ядро наших клеток, присутствует в виде эписомы, то есть - отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается, пояснили они.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее разработали ученые Центра им. Гамалеи.