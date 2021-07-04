Синоптик пообещал погоду "миллион на миллион"

На следующей неделе в Центральную Россию вернется 30-градусная жара. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Жителей региона ждет погода "миллион на миллион" - это практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого, благодаря чему температурный фон к концу недели окажется на 5-7 градусов выше положенного", - написал синоптик на своей странице в Instagram.

По его словам, многолетняя норма июля составляет 23,1 градуса тепла.

Согласно прогнозу, к середине недели воздух прогреется до +25…+30, а к выходным жара усилится до +28…+33.

Тишковец отметил, что "время жизни" знойного антициклона составит не более семи суток - повторения длительной засухи 2010 года не будет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с середины следующей недели Москву и Подмосковье накроет волна тепла, температура воздуха будет достигать 32-34 градусов. По словам синоптика, погода будет похожа на ту, с которой жители Москвы и Подмосковья столкнулись в июне.