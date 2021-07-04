С 22 августа для покупки ОСАГО диагностическая карта не нужна

Сейчас наличие диагностической карты проверяется только страховщиками при заключении договора ОСАГО. Причем после продления сроков действия полисов они проверяются только у тех автомобилей, которым исполнилось четыре года. Но после вступления в силу новых поправок - с 22 августа - у владельцев легковушек вообще никто не будет проверять прохождение техосмотра вплоть до 1 марта следующего года.

А 1 марта следующего года вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым за управление транспортным средством без действующей диагностической карты будет выноситься штраф 2 тысячи рублей. Причем планируется, что штраф будет выноситься автоматическими камерами фотовидеофиксации нарушений - один штраф в сутки на одну машину. Но до этой даты автовладельцы практически освобождены от прохождения техосмотра.

Закон об ОСАГО предусматривает выставления регресса виновнику аварии, если у него не было техосмотра. Но распространяется это условие только на грузовики, автобусы и такси. Что же касается легкового транспорта, принадлежащего физическим лицам, то страховщик имеет право выставить регресс только в том случае, если будет доказано, что авария произошла именно из-за неисправности автомобиля без техосмотра. Например, если у машины отказали тормоза. Но если автовладелец следит за техническим состоянием своей машины, то этот регресс ему не грозит.

Напомним, что еще с 1 марта этого года техосмотр по новым правилам должен был заработать для всех автовладельцев. Наиболее важные изменения в его проведении - это обязательное фотографирование автомобиля и внесение в диагностическую карту этих фотографий с указанием времени и координат места съемки.

Однако буквально накануне вступления их в силу правительство продлило срок действия ранее выданных диагностических карт на полгода, но минимум до 1 октября.

Такая отсрочка была необходима, поскольку количества пунктов технического осмотра было недостаточно для того, чтобы обеспечить потребности всех автомобилистов. В результате мог случиться буквально транспортный коллапс. Автомобилисты не смогли бы пройти техосмотр, в результате не смогли бы купить полис ОСАГО, а без полиса автогражданки ездить запрещено. Отсрочка отчасти эту проблему решала, если бы еще региональные власти успели бы к октябрю организовать необходимое количество пунктов техосмотра.

Но отвязка техосмотра от ОСАГО решила эту проблему окончательно. То есть независимо от того, есть у автовладельца диагностическая карта или ее нет, в продаже полиса ОСАГО, без которого нельзя выезжать на дорогу, ему не откажут.

Напомним также, что ранее глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников заявлял, что ведомство готовит свои предложения в правительство, чтобы сделать техосмотр легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, добровольным. То есть в обязательном порядке ТО будут проходить грузовики, автобусы, такси, а также транспорт юридических лиц. По его словам, в первую очередь необходимо обеспечить проведение и контроль за техосмотром именно перевозчиков. Что же касается физических лиц, то они, как правило, следят за своим транспортом. И они сами заинтересованы проводить техосмотр своих автомобилей. Так что для них эта процедура может быть добровольным.

Но пока это предложение еще не оформлено в виде документа.

Пожалуй, чтобы сделать техосмотр добровольным, достаточно отменить штраф за его отсутствие, который вступает в силу с 1 марта. Однако, согласятся ли на это в правительстве, говорить пока сложно.