АТОР разъяснила ситуацию с российским туристами на Кубе

Российские туристы, которые после прилета на Кубу сдали положительные тесты на коронавирус, не смогут получить компенсации за сорванный отдых. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Это ситуация, о возможности наступления которой предупреждены все туристы, направляющиеся на Кубу. Компенсации никакие не полагаются в подобных случаях", - пояснила она РИА Новости.

По ее словам, согласно действующим правилам, в случае положительных тестов на COVID-19 туристы направляются в обсерватор.

По данным российского консульства, с начала июля на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус изолировали в отелях более 150 россиян. В Роспотребнадзоре заявили, что следят за ситуацией.

Показатели заболеваемости на Кубе в последние две недели резко выросли - число ежедневно выявляемых случаев возросло с 1,5 тыс. до 3,4 тыс. ежедневно. Власти страны ограничили перемещение между провинциями.