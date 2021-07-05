Новости

Что покажет Свердловская область на "Иннопроме" 11:14
Мультфильм "Маша и Медведь" впервые показали на японском телевидении 11:14
Skoda начала продажи самой бюджетной версии Octavia в России 11:13
Мантуров: В российских регионах достаточно вакцин от коронавируса 11:10
Скончался режиссер Владимир Меньшов 11:07
Генконсульство РФ в афганском Мазари-Шарифе временно прекратило работу 11:06
Автопарк страны за год постарел на пять месяцев 10:59
У сербского гребца, прибывшего на Игры в Токио, обнаружен ковид 10:58
Тедеско объяснил, почему остается без работы после ухода из "Спартака" 10:55
В Москве у бизнесмена отобрали пять миллионов рублей 10:51
В Иркутске задержали наркодиллера 10:43
ФСБ предотвратила серию терактов в России, два из них в Москве 10:39
Мишустин пообщался на английском с иностранными участниками "Иннопрома" 10:38
Катастрофу C-130 на Филиппинах показали на видео 10:38
Россияне смогут получать госуслуги через коммерческие приложения 10:35
АТОР разъяснила ситуацию с российским туристами на Кубе 10:34
В КЧР дождевой паводок разрушил мост через реку Кубань 10:17
В Красноярском крае суд признал двоих мужчин виновными в убийстве 10:17
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с российскими туристами на Кубе 10:14
В Якутске запретили вход в госучреждения непривитым от COVID-19 10:11
Умер актер, бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров 10:10
Названы восемь российских городов с неприемлемым канцерогенным риском 10:01
Минздрав создаст цифровой генетический паспорт пациента 09:57
В Крыму из мест подтопления эвакуировали 164 человека 09:56
Талибы поставили ультиматум Западу 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
05.07.2021 10:34
Рубрика: Экономика

АТОР разъяснила ситуацию с российским туристами на Кубе

Текст: Василий Кошкин

Российские туристы, которые после прилета на Кубу сдали положительные тесты на коронавирус, не смогут получить компенсации за сорванный отдых. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Фото: Артур Лебедев
В Сочи открылся первый пляж COVID-free

"Это ситуация, о возможности наступления которой предупреждены все туристы, направляющиеся на Кубу. Компенсации никакие не полагаются в подобных случаях", - пояснила она РИА Новости.

По ее словам, согласно действующим правилам, в случае положительных тестов на COVID-19 туристы направляются в обсерватор.

По данным российского консульства, с начала июля на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус изолировали в отелях более 150 россиян. В Роспотребнадзоре заявили, что следят за ситуацией.

Показатели заболеваемости на Кубе в последние две недели резко выросли - число ежедневно выявляемых случаев возросло с 1,5 тыс. до 3,4 тыс. ежедневно. Власти страны ограничили перемещение между провинциями.

Экономика Туризм В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с российскими туристами на Кубе
Минздрав создаст цифровой генетический паспорт пациента
Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы