Петербургская журналистка и постоянный автор "Родины" Ольга Рачковская несказанно удивила, выпустив "Кулинарную книгу нашей семьи". Прекрасно иллюстрированный альбом создан по заказу 11-летней внучки Александры. На свой день рождения она заказала от Оли (так любознательная девчушка называет бабушку) книгу, в которой домашние рецепты переплетались бы с историями из жизни семьи, фотографиями родственников и познавательной информацией о русской кухне.

Сказано - сделано!

"Кулинарная книга нашей семьи" - от прапрабабушек Нины и Ксении до 11-летней Александры. Фото: Ольга Рачковская

Вкус детства

- Конечно, я собирала книгу для своих родных и близких, - рассказывает Ольга Рачковская. - Ведь это возможность сохранить для молодого поколения живую историю. Как жили их прадеды и деды, как отдыхали, как собирались всей семьей за большим столом и рассказывали истории, как смеялись и, непременно, вкусно ели. Ведь у каждой семьи есть свои рецепты, передающиеся из поколения в поколение. Это настоящие реликвии, которые объединяют семью, сохраняют традиции, привносят в дом особое тепло, уют, вкус прошлого...

Ольга росла в большой, дружной и очень гостеприимной семье. К приходу гостей всегда накрывался вкусный стол, даже когда жили очень скромно.

Фото: Ольга Рачковская

- А летом, отправляясь гулять с ребятами, я любила прихватить с собой особый сладкий бутерброд. Большой кусок отрезался от буханки хлеба-кирпичика, намазывался сливочным маслом и посыпался сахарным песком. Затем нарезался на полоски. Как было вкусно есть эти сладкие полоски на свежем воздухе вместе с друзьями!

Неповторимым вкусом детства автор щедро делится с читателями.

"Кулинарная книга нашей семьи" - от прапрабабушек Нины и Ксении до 11-летней Александры. Фото: из семейного архива

Бабушкины пироги

Баньчик - так ласково звала Ольга свою бабушку Нину Петровну Потапову. На ее долю выпало немало испытаний: рано умерли родители, муж был осужден и расстрелян. Но беды ее не сломили, удалось начать новую жизнь, построить семейный очаг. Множество рецептов в семье сохранились именно от нее: форшмак из сельди, бефстроганов с картофельным пюре, пельмени, беляши, шанежки с картошкой или творогом, яблочный пирог с антоновкой, печенье "Киевское", торт "Ореховый", пирожное "Персики". Сохранились и перекочевали в альбом Ольги Рачковской, в котором есть даже копия рецепта дрожжевого теста от Баньчика, написанного ее рукой...

Ну а вторая бабушка Ксения Владимировна Астафьева на всю жизнь покорила внучку вкуснейшим пирогом с мясом (или фаршем) из русской печи. Пирог выпекался огромных размеров, а ели его, макая в уксус. Такая традиция была на Южном Урале. Этот пирог Ольга печет до сих пор, правда, более скромных размеров.

А еще вы найдете в книге пословицы и поговорки о еде; историю рецепта окрошки; связанные с пирогами обычаи; советы, как правильно заготавливать папоротник, и много-много чего еще...

Пасхальный стол для друзей, приготовленный Ольгой по бабушкиным рецептам. Фото: Ольга Рачковская

Советы поваренку

Завершается удивительный альбом кроссвордом "Семейные вкусняшки" и наставлением главному читателю - внучке Александре. Советы юному поваренку - простые, но очень мудрые.

Приготовление еды не терпит суеты.

Посади свой огород с пряными травами в горшках.

Всегда сервируй стол красиво, даже для себя, а не только для гостей.

После ухода гостей сразу убирай все со стола, приведи в порядок, помой посуду, даже если ты устала. Беспорядок не должен жить в доме!

Будь в каждой семье такая книга - мы бы стали чуточку счастливее. Единственный минус: читать ее на голодный желудок крайне не рекомендуется.

МЕНЮ "БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ОБЕД"

"Генеральский салат" от Баньчика

Салат "Гостиный двор" от Ольги Рачковской

Картофельный суп-пюре от ее мамы Нинель Владимировны

Жаркое в горшочках от Ольги Рачковской

Коврижка с корицей от тети Клани

Ореховый торт от Баньчика и Нинель Владимировны

Фото: Ольга Рачковская

Генеральский салат от Баньчика

Этот салат Баньчик всегда готовила на свой день рождения.

Ингредиенты: капуста - 1 кг, уксус - 2 ч.л., редька - 1 шт., морковь - 3 шт., яблоко - 1 шт., соль - по вкусу, майонез для заправки, зерна граната для украшения.

Рецепт: Капусту нашинковать, помять ее с солью руками. Добавить уксус и перемешать. Через 10 минут отжать капусту, чтобы она была без сока. Добавить нашинкованную редьку, морковь и яблоко (желательно сорта "Антоновка"). Все хорошо перемешать и заправить майонезом. Украсить зернами граната.

Фото: Ольга Рачковская

Салат "Гостиный двор" от Ольги Рачковской

"Сначала мне понравилось петербургское название этого салата. Он оказался очень простым и вкусным. И стал обязательным блюдом домашних застолий".

Ингредиенты: грибы (свежие или замороженные) - 300 г, луковица, вареная картошка - 3-4 шт., яйца - 3 шт., пучок укропа, соль, перец - по вкусу, маринованные огурцы - 1 банка, майонез - для заправки.

Рецепт: Грибы обжарить с луком, солью и перцем. Добавить картошку, яйца и мелко нарезанный укроп. Туда же добавить мелко порезанные маринованные огурцы и заправить салат майонезом, хорошо перемешать.

Фото: Ольга Рачковская

Картофельный суп-пюре от ее мамы Нинель Владимировны

Рецепт пришел в семью из детского сада, где училась Ольга. Подается с гренками.

Ингредиенты: картофель - взять столько, чтобы кастрюля была заполнена на 2/3, морковь - 2 шт. (можно взять больше, для более насыщенного цвета), укроп, соль, перец - по вкусу, гренки и сметана для подачи.

Рецепт: Картошку, морковь и укроп положить в кастрюлю и залить водой. Добавить соль и перец. Все сварить. С помощью опускного блендера сделать суп-пюре. Подавать к столу со сметаной и гренками.

Фото: Ольга Рачковская

Жаркое в горшочках

"Беспроигрышное, вкусное, сытное, эффектное порционное блюдо с традицией!"

Ингредиенты: мясо (на выбор - курица, свинина, говядина), картофель, бульон, грибы, чернослив, репчатый лук, сметана, тертый сыр, зелень для украшения.

Рецепт: Мясо обжарить до полуготовности, положить на дно горшочков. Картофель нарезать кубиками и положить на мясо. Залить на 1/3 бульоном. По желанию можно добавить обжаренные грибы и чернослив. Лук обжарить до золотистого цвета и покрыть им предыдущие ингредиенты. В каждый горшочек положить ложку сметаны и посыпать тертым сыром. Горшочек должен быть заполнен не полностью. Запекать в духовке, чтобы верх зарумянился, а картофель стал мягким. Подавать с мелко нарезанной зеленью.

Фото: Ольга Рачковская

Коврижка с корицей

Фирменное блюдо тети Клани (Клавдии Киселевой) - одной из сестер отца Ольги Рачковской.

Ингредиенты: яйца - 3 шт., сахар - 1 стак., сметана - 1 стак., корица - 1 ст. л., сода, гашенная уксусом, орехи, цукаты - по желанию.

Рецепт: Яйца взбить с сахаром. Добавить сметану, корицу, соду, гашенную уксусом. Добавить муку и замесить тесто как на густые оладьи. В тесто можно добавить орешки и цукаты. Смазать форму для запекания маслом, сверху положить бумагу для выпечки. Залить тесто в форму. Выпекать в духовке. Палочкой проверить готовность коврижки.

Фото: Ольга Рачковская

Ореховый торт от Баньчика и Нинель Владимировны

Легендарное блюдо, рецепт которого передается из поколения в поколение.

Ингредиенты: яйца - 2 шт., сахар - 1 стак., сливочное масло - 100 г, мед - 4 ст. л., мука - 2 1/4стак., сода, гашенная уксусом. Для крема: яйцо - 1 шт., сахар - 1 стак., какао - 2 ст. л., сливочное масло - 100 г, сметана - 1 стак., мелко рубленные грецкие орехи - 1 стак.

Рецепт: Коржи: яйца взбить с сахаром. Добавить сливочное масло, мед и хорошо перемешать. Добавить гашеную соду, муку и замесить тесто. Испечь корж на противне, разрезать его так, чтобы получилось два прямоугольных коржа. Крем: яйцо взбить с сахаром, добавить какао, размягченное сливочное масло, сметану и рубленые грецкие орехи. Все хорошо перемешать и довести до кипения на медленном огне. Непрерывно помешивать, чтобы крем не пригорел. Смазать коржи кремом, уложить их один на другой. Верх торта оформить грецкими орехами.