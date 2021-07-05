Мантуров: В России почти 500 тысяч человек в день вакцинируются от COVID-19

Темпы вакцинации от коронавируса в России выросли более чем в пять раз по сравнению с началом весны. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, сегодня в сутки прививаются почти полмиллиона человек, тогда как в марте было 80-100 тысяч.

"Мы исходили из того, что 30 миллионов комплектов вакцин в месяц, и это мы говорили в мае, нам достаточно будет в том числе и для поставки на экспорт", - цитирует ТАСС министра. Однако все зависит от того, какими темпами будет наращиваться внутренняя вакцинация. Ранее Мантуров сообщил, что в России в гражданский оборот суммарно выпущено 36,7 миллиона комплектов вакцин против коронавируса, в июле планируется произвести еще 30 миллионов комплектов.

Важно обеспечить стратегический запас в регионах. "Мы сегодня должны в первую очередь "закрывать" потребности нашей системы здравоохранения", - подчеркнул глава Минпромторга.

По данным Минздрава на конец июня, 23 миллиона россиян уже вакцинировались от коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в последние дни скорость вакцинации "очень возросла". По мнению экспертов, массовая вакцинация населения - главный способ достичь коллективного иммунитета.