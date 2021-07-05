Посольство РФ в Кабуле: Эвакуация дипмиссии не планируется

Российское посольство в Кабуле надежно защищено, эвакуировать дипмиссию не планируется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.

"Посольство надежно защищено, планов по его эвакуации нет", - заявил пресс-атташе дипмиссии РФ в Афганистане Никита Ищенко.

Ранее стало известно, что генконсульство РФ в афганском Мазари-Шарифе временно прекратило работу. Как отметил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, из-за обострения обстановки на севере Афганистана на этот шаг пошли консульства многих стран, расположенные в этом городе.

Дипломат также заявил, что Москва готова предоставить площадку для переговоров Кабула и движения "Талибан" (запрещено в РФ). "Когда обе стороны будут серьезно готовы к переговорам, а не просто к встречам на любой площадке", - пояснил Кабулов, комментируя слова советника президента Афганистана Ашрафа Гани по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба о готовности правительства страны возобновить переговоры с талибами.

"Мы надеемся, что "Талибан" вернется за стол переговоров с Исламской Республикой Афганистан, и мы сможем прийти к мирному решению, чтобы мы могли создать репрезентативное правительство, в составе которого будут талибы и все другие силы", - заявил Мохиб в интервью РИА Новости. В настоящее время, по его словам, ситуация на севере Афганистана, где талибы захватили ряд районов и продолжают продвижение, очень серьезная.

Ситуация обострилась на фоне вывода войск США и НАТО из страны.