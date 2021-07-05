Под Тамбовом задержан еще один подозреваемый в избиении экоактивиста

Четвертый участник нападения на активиста Романа Герасимова из Сосновского района пойман местной полицией. Пострадавший - автор острого обращения для "Прямой линии" с президентом РФ.

Мужчина выступает против строительства мусорного полигона в Тамбовской области. Он рассказал об этом в видео, которое распространилось в соцсетях. Выйти в эфир в ходе "Прямой линии" Роман не смог по техническим причинам. Однако на следующий день, 1 июля, на него было совершено нападение возле дома в селе Березовка. Герасимов попал в больницу с ножевыми ранениями.

3 июля сотрудники регионального УМВД задержали трех молодых людей, жителей Мичуринска, которые признались в хулиганском нападении на активиста. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Теперь сотрудники полиции по Тамбовской области задержали четвертого подозреваемого.

- Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" передано из следственного отдела ОМВД России по Сосновскому району в следственное управление УМВД по Тамбовской области. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.