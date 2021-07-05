Мэр Сочи заявил, что курорт справился с ударом стихии

Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале заявил, что в настоящее время город справился со стихией.

"Дождь в Сочи лил почти 12 часов, сейчас осадки прекратились, - отметил он. - Сочи переходит в штатный режим работы. Проводим масштабную уборку всех территорий, которые были подтоплены. В этой работе городским службам также помогают волонтеры".

Напомним, накануне вечером в Сочи начался сильный ливень со шквалистым ветром до 23 метров в секунду. К сожалению, не обошлось без жертв - от упавшего дерево погиб прохожий.

В краснополянском селе Кепша, в котором живут 280 человек, размыло единственную дорогу, ведущую к населенному пункту. Власти организовали подвоз питьевой воды и продуктов питания. Кроме того, из находящегося там близко к воде детского сада пришлось эвакуировать из него восемь человек, в том числе пятерых детей. А в поселке Кудепста на улице Искры от удара стихии пострадали более 20 домов. Угрозы для жителей и социальных объектов нет.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, последствия ливня отрезали проезд к двумя селам Лазаревского района - Татьяновке и Тхагапш. Аварийно-восстановительные бригады планируют завершить работы к концу дня.

Сейчас проводится уборка в подвале и на первом этаже подтопленной городской больнице № 3 в Хосте. Опасности для персонала и пациентов нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочий день в Сочи. Вместе с мэром курорта они побывали на местах подтоплений и лично оценили ход ликвидации последствий грозы и шквалистого ветра.

"На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение, - сказал глава региона. - Самая сложная ситуация на данный момент складывается в Сочи. Реки вышли из берегов, подтопило жилые дома. По данным мониторинговых групп, пострадали около 30 домовладений. Угрозы жизни людей нет, но нам важно быть готовыми к любому развитию событий. Поручил подготовиться к эвакуации жителей из мест подтопления. Если это будет необходимо, развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания".