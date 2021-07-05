На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за разгула стихии

В ближайшие двое суток из-за продолжающихся осадков на реках Черноморского побережья - в Геленджике и Туапсинском районе, а также на юго-западной территории - в Горячем Ключе и Северском районе объявлено экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений и ожидаются подъемы уровней воды с превышением опасных отметок.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по региону, в готовность приведена аэромобильная группировка экстренного ведомства, в составе которой находятся 63 человека, в том числе специалист применения беспилотных авиационных систем с оборудованием, и 12 единиц техники, в том числе плавсредства, а также пожарно-техническое и аварийно-спасательное вооружение.

В 17.30 колонна отправилась в Туапсинский район, где из-за ливня поднятие уровня воды в реках уже достигло критических отметок. В руслах рек выставлены наблюдательные посты. Туапсинский пожарно-спасательный отряд экстренного ведомства переведен в режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, самый сильный удар стихии пришелся на Сочи, а именно на Адлерский и Хостинский районы. Накануне вечером на курорте начался сильный ливень, который продолжался около 12 часов. К сожалению, не обошлось без жертв - прохожий погиб от удара рухнувшего дерева.