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05.07.2021 14:05
Рубрика: Происшествия

В Крыму машины туристов застряли у пещерного города Эски-Кермен

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)
Фото: Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым Фото: Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым
Фото: Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Из-за сильных ливней и наводнения в Бахчисарайском районе Крыма семь автомобилей с туристами были заблокированы возле пещерного города Эски-Кермен. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

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- 4 июля поступило сообщение о том, что большое количество отдыхающих на автомобилях застряли в районе пещерного города Эски-Кермен. Есть дети, необходима помощь спасателей в эвакуации, - рассказали в пресс-службе.

На помощь выехали спасатели ГКУ "Крым-Спас". С помощью спецтехники повышенной проходимости и такелажного оборудования они вытащили из грязи машины и эвакуировали 18 человек, включая троих детей в возрасте 10, 12 и 14 лет. Спасательные работы заняли 4 часа.

4 июля в Бахчисарайском районе Крыма выпало 133 миллиметра осадков, что составляет две месячные нормы. Вышла из берегов река Бельбек, затопив пять сел в Бельбекской долине. В зоне потопления оказались более 100 домов, эвакуированы 164 человека, в том числе 31 ребенок. Несколько человек пострадали, одна пропавшая женщина найдена мертвой.

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