В Крыму нашли мертвой женщину, пропавшую во время наводнения

В селе Малом Садовом Бахчисарайского района Крыма обнаружено тело 70-летней женщины, пропавшей накануне во время паводка. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Как ранее сообщала "РГ", женщина пропала накануне во время наводнения в поселке Куйбышево. По данным СК, на место для осмотра трупа выехали сотрудники Бахчисарайского следственного отдела. Постнова также отметила, что сотрудники СК продолжают доследственные проверки с проведением всех необходимых мероприятий из-за безвестного исчезновения в середине июня во время разгула стихии 60-летней жительницы Ялты.

По оперативным данным Главного управления МЧС по Крыму, из зоны подтопления спасатели эвакуировали 164 человека, в том числе 31 ребенка. Двух пенсионерок, в том числе 89 лет, госпитализировали из-за ухудшения самочувствия из-за связанных со стихией переживаний.