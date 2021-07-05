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Рубрика: Власть

В Сочи готовят временное жилье для жителей подтопленных районов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить пункты временного размещения для жителей подтопленных районов при ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба Администрации Керчи
В Керчи подтоплены почти 300 домов

"Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы избежать трагических последствий, - сказал глава края. - Нужно приготовиться к эвакуации жителей из возможных мест подтопления, в том числе в других районах края, если это будет необходимо, и развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания".

Напомним, в Сочи со вчерашнего вечера до середины сегодняшнего дня шел ливень со шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду. Из берегов вышли реки Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов. Накануне на курорте объявлено штормовое предупреждение.

Власти Сочи обратились к местным жителям с просьбой подготовить документы в случае эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов. Вениамин Кондратьев сегодня прибыл в Сочи и провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Ситуация в городе остается напряженной, но контролируемой, - объяснил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Из-за продолжающихся уже более суток обильных осадков оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. При необходимости мы готовы увеличить численность специалистов, задействованных в ликвидации последствий. О возможных ЧС предупреждали население через сиренно-речевые установки гражданской обороны. Они звучали сегодня дважды в утренние часы".

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