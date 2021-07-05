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05.07.2021 13:08
Рубрика: Общество

В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В городе-курорте Сочи в течение последних суток выпало около месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Фото: Пресс-служба администрации Сочи
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"Количество выпавших осадков за день 04.07.21 и ночь 05.07.21 составило: на побережье 46 - 98 мм (около месячной нормы), в предгорной зоне 96 - 158 мм, в Красной Поляне - 41 мм, в горах - 37 - 46 мм", - цитирует ТАСС сообщение центра.

По информации синоптиков, на реке Хоста утром в понедельник превышена опасная отметка в 336 см, также на реке Псезуапсе достигнута опасная отметка в 420 см.

Как ранее писала "РГ", накануне вечером на курорт обрушился залповый ливень со шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду, который продолжался всю ночь и не прекращается до сих пор. МЧС объявило штормовое предупреждение. В соцсетях жители выкладывают фото и видео разгула стихии: автомобиль, подхваченный стремительным речным потоком, опрокинутая волнами на берег яхта. Оперативные службы фиксируют критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. В Адлерском и Хостинском районах возникли локальные подтопления в Кудепсте на улице Искры и в переулке Тихом, в Хосте на улице Самшитовой.

В районе ТЦ "Александрия" дежурная бригада спасла человека, упавшего в реку. Также были подтоплены технические помещения в подвале и на первом этаже Городской больницы № 3 в Хосте - спасатели проводят откачку воды.

Тем временем

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крае до конца суток ожидается непогода: сильный дождь, ливень с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду. На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. На реках Черноморского побережья уровень воды местами может превысить неблагоприятные отметки.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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