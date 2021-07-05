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05.07.2021 10:01
Рубрика: Общество

Названы восемь российских городов с неприемлемым канцерогенным риском

Текст: Василий Кошкин

В восьми российских городах зафиксирован неприемлемый канцерогенный риск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году".

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"Неприемлемый канцерогенный риск (выше 1×10-4) зафиксирован в городах Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Красноярск, Чита, Омск, Липецк. При этом канцерогенные риски рассматриваются как недооцененные - по данным расчетов рассеивания, концентрации ряда канцерогенных примесей были в ряде случаев ниже инструментально измеряемых", - говорится в документе.

В докладе также отмечается, что за последние десять лет в России снизилась доля проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций по содержанию алифатических непредельных углеводородов, ртути, кадмия, мышьяка и прочих химических веществ.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать наказания для компаний, недостаточно снижающих вредные выбросы в атмосферу в 12 самых "грязных" российских городах. В список вошли Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

В России действует федеральный проект "Чистый воздух". Его цель - снизить к 2024 году совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в 12 городах-участниках на 902 тысячи тонн, или на 22% по отношению к уровню 2017 года.

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