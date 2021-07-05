Таджикистан мобилизует резервистов для укрепления границы с Афганистаном

Власти Таджикистана мобилизуют 20 тысяч резервистов для укрепления границы с Афганистаном. Как проинформировали в пресс-службе президента республики Эмомали Рахмона, такое решение глава государства принял в ходе заседания Совета безопасности.

"Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поручил министру обороны мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Рахмон также поручил руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на границе двух стран, уделить особое внимание предотвращению нарушений на госгранице, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.

Напомним, ранее обстановка севере Афганистана обострилась. Под натиском боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных.