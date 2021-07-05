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05.07.2021 09:05
Рубрика: Экономика

В Центробанке рассказали, как изменятся бумажные деньги в России

Текст: Василий Кошкин

Центробанк намерен сохранить "преемственность" внешнего облика бумажных денег в России. Об этом в интервью  "Известиям" заявил зампред регулятора Михаил Алексеев.

Фото: Александр Корольков
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"Здесь мы должны сохранить какой-то элемент преемственности. По крайней мере не сильно менять цветовую гамму. Если все привыкли, что банкнота номиналом 5000 рублей ближе к красному оттенку, наверное, мы это постараемся сохранить", - пояснил он, отметив, что пока художники еще не начали работу.

По словам Алексеева, ЦБ также намерен усилить антисептическую защиту модифицированных банкнот. Сейчас купюры изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами: в бумагу добавляется антимикробное вещество, которое препятствует росту патогенных микроорганизмов. "Для банкноты номиналом 200 рублей разработка технологии изготовления бумаги с антимикробными свойствами проводится в настоящее время. Модернизированные банкноты так же, как и банкноты, находящиеся сейчас в обращении, будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами. Мы усиливаем защиту наших банкнот от воздействия вредных микроорганизмов", - добавил зампред ЦБ.

Ранее Алексеев рассказал в интервью "Российской газете", что на новой банкноте номиналом 100 рублей появятся крупные контрастные цифры и надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. Новая сторублевка поступит в обращение в 2022 году. Она станет первой в ряду обновленных банкнот шести номиналов, следующими запланированы к выпуску банкноты в 1000 и 5000 рублей.

Ранее Банк России объявил о модернизации купюр образца 1997 года. Вся страна получит равное "представительство": будет действовать принцип "одна банкнота - один город - один федеральный округ".

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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На банкнотах номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Сейчас три последних округа на бумажных деньгах никак не представлены.

На банкнотах номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, но только на лицевой стороне. На обороте всех шести номиналов будут достопримечательности "их" федеральных округов.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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