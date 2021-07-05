Врач-пульмонолог прокомментировал смерть Владимира Меньшова

В Москве на 82 году жизни скончался известный режиссер и актер Владимир Меньшов. Причиной смерти народного артиста России стали тяжелые последствия коронавирусной инфекции. Новейшие медицинские технологии и аппарат искусственной вентиляции легких не смогли спасти жизнь прославленному режиссеру.

- Третья стадия дыхательной недостаточности, с которой режиссера доставили в больницу, означает, что больной задыхается в состоянии покоя. Это уже критичная одышка, когда пациент не в состоянии компенсировать затраты кислорода, - объяснил KP.RU доктор врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Врач сказал, что, как правило, коронавирусная инфекция вызывает тяжелые осложнения у людей, не сделавших прививку от COVID-19.

- Конечно, все зависит от индивидуальных возможностей организма, но возраст 65+ - это практически приговор при таком диагнозе. Поэтому пожилым особенно важно прививаться, - заявил эксперт.

По его мнению, привитый к COVID-19 человек, даже заразившись коронавирусной инфекцией, не попадет в реанимацию и не будет подключен к аппарату ИВЛ.

Прощание с Владимиром Меньшовым состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.