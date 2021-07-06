Афганские силовики возвращаются в строй для борьбы с талибами

Новости

Швейцария заменит Украину на ЧМ по пляжному футболу в России 20:44
Москалькова поблагодарила всех за поддержку 20:43
В Исландии подвели итоги эксперимента с четырехдневной рабочей неделей 20:39
В Индии врачи вместо вакцины от COVID-19 вкалывали солевой раствор 20:39
Детей-инвалидов из Петербурга отправили в пансионат с плесенью 19:58
Российские водители стали чаще оформлять электронные полисы ОСАГО 19:41
Беларусь объявила о сокращении до минимума посольства Литвы 19:35
Эриксен и спасшие его врачи приглашены на финал Евро-2020 19:32
В Москве насмерть сбили ехавшую на самокате дочь экс-министра Татарстана 19:24
Генсек ОПЕК назвал штамм дельта одним из факторов риска для нефти 19:10
Минфин разменял все доллары в ФНБ на юани, евро и золото 19:07
В Москве возбуждены 14 дел о подделке сертификатов о вакцинации 18:50
В Петербурге при получении секретных документов задержан консул Эстонии 18:48
Двое российских туристов на Кубе остаются изолированными в отелях 18:44
Видео: На "Иннопроме" обсудили создание кампуса мирового уровня 18:43
Путин провел отдельную встречу с главой Кузбасса 18:42
Умер вокалист Uriah Heep Джон Лоутон 18:42
Путин поддержал идею принимать девочек в кадетское училище в Кемерово 18:29
"Форсаж 9" заработал свыше 500 миллионов долларов 18:26
Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с мая 18:16
В Москве госпитализировали актера и режиссера Игоря Бочкина 18:08
База РФ в Таджикистане проводит учения на фоне обстановки в Афганистане 18:07
На Олимпиаде в Токио выступят 335 российских спортсменов 17:55
Минтруд обозначил долю мигрантов в отраслях на 2022 год 17:50
Великобританию назвали возможным рассадником новых мутаций COVID-19 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
В "РГ" обсудят метастазы при раке молочной железы
В "РГ" обсудят метастазы при раке молочной железы
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 19:15
Рубрика: В мире

Афганские силовики возвращаются в строй для борьбы с талибами

Текст: Максим Макарычев
Представители афганских правительственных войск, ополчения, погранслужбы и прочие силовики, ранее бежавшие в Таджикистан, возвращаются в страну, чтобы присоединиться к борьбе с боевиками запрещенной в РФ группировки "Талибан", сообщил советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб на брифинге во вторник. При этом он не рассказал, когда и как конкретно они окажутся на родине.
Фото: AP Photo/Rahmat Gul Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Напомним, что сотни афганских силовиков отступили через таджикско-афганскую границу в ответ на наступление талибов на севере Афганистана на фоне стремительно ухудшающейся ситуации в этой центральноазиатской стране: войска НАТО близки к полному выводу после 20 лет войны, а мирные переговоры официального Кабула и талибов зашли в тупик. "Те, кто уехал в Таджикистан, возвращаются и снова будут служить народу и защищать Файзабад", - сказал Мохиб.

Фото: REUTERS
Каким Соединенные Штаты оставляют после себя Афганистан

Чиновник, который в понедельник находился в Москве на совещаниях по вопросам безопасности, преуменьшил значение наступления Талибана, назвав его "проблемами прорезывания зубов" для афганских вооруженных сил. По его словам, многие районы были захвачены из-за проблем с поставками оружия в отдаленных регионах, добавив, что с тех пор афганские правительственные силы перегруппировались. Он отметил, что на прошлой неделе афганская армия и ополченцы отбили у талибов 14 районов по всей стране. "Ни в коем случае никто не перешел на сторону Талибана", - заключил высокопоставленный афганский чиновник.

В Таджикистане правительственные источники, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что 127 сотрудников афганских сил безопасности, которые пересекли границу в воскресенье, были доставлены в соседний город, чтобы вылететь обратно в Афганистан. Бегство афганских военных в сопредельное государство вызвало тревогу у центральноазиатских соседей Афганистана. Власти Таджикистана в понедельник приказали мобилизовать 20 тысяч военных резервистов для усиления безопасности на границе с Афганистаном. Во вторник Россия, имеющая крупную военную базу в Таджикистане, заявила, что при необходимости поможет стабилизировать ситуацию на границе с Афганистаном. Российские военные вертолеты в Таджикистане также провели учения.

Файзабад - столица северной провинции Бадахшан, граничащей с Таджикистаном, откуда афганские военнослужащие бежали в воскресенье после стремительных захватов территорий талибами, которые зачастую происходили без боя. В целом боевики захватили 26 из 28 районов провинции, которая 20 лет назад была оплотом борьбы с экстремистами. Между тем представители западных служб безопасности заявили, что повстанческие силы взяли под контроль более 100 районов в Афганистане, но талибы говорят, что они уже удерживают не менее 200 районов в 34 провинциях, составляющих более половины страны.

Песков не подтвердил планы ввода войск в Афганистан
В мире Ближний Восток Афганистан

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ
В Петербурге при получении секретных документов задержан консул Эстонии
Мурашко сообщил о заявлениях на регистрацию иностранных вакцин в РФ
В Москве ввели вакцину "Спутник V" первым подросткам
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске