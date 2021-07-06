Афганские силовики возвращаются в строй для борьбы с талибами

Представители афганских правительственных войск, ополчения, погранслужбы и прочие силовики, ранее бежавшие в Таджикистан, возвращаются в страну, чтобы присоединиться к борьбе с боевиками запрещенной в РФ группировки "Талибан", сообщил советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб на брифинге во вторник. При этом он не рассказал, когда и как конкретно они окажутся на родине.

Напомним, что сотни афганских силовиков отступили через таджикско-афганскую границу в ответ на наступление талибов на севере Афганистана на фоне стремительно ухудшающейся ситуации в этой центральноазиатской стране: войска НАТО близки к полному выводу после 20 лет войны, а мирные переговоры официального Кабула и талибов зашли в тупик. "Те, кто уехал в Таджикистан, возвращаются и снова будут служить народу и защищать Файзабад", - сказал Мохиб.

Чиновник, который в понедельник находился в Москве на совещаниях по вопросам безопасности, преуменьшил значение наступления Талибана, назвав его "проблемами прорезывания зубов" для афганских вооруженных сил. По его словам, многие районы были захвачены из-за проблем с поставками оружия в отдаленных регионах, добавив, что с тех пор афганские правительственные силы перегруппировались. Он отметил, что на прошлой неделе афганская армия и ополченцы отбили у талибов 14 районов по всей стране. "Ни в коем случае никто не перешел на сторону Талибана", - заключил высокопоставленный афганский чиновник.

В Таджикистане правительственные источники, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что 127 сотрудников афганских сил безопасности, которые пересекли границу в воскресенье, были доставлены в соседний город, чтобы вылететь обратно в Афганистан. Бегство афганских военных в сопредельное государство вызвало тревогу у центральноазиатских соседей Афганистана. Власти Таджикистана в понедельник приказали мобилизовать 20 тысяч военных резервистов для усиления безопасности на границе с Афганистаном. Во вторник Россия, имеющая крупную военную базу в Таджикистане, заявила, что при необходимости поможет стабилизировать ситуацию на границе с Афганистаном. Российские военные вертолеты в Таджикистане также провели учения.

Файзабад - столица северной провинции Бадахшан, граничащей с Таджикистаном, откуда афганские военнослужащие бежали в воскресенье после стремительных захватов территорий талибами, которые зачастую происходили без боя. В целом боевики захватили 26 из 28 районов провинции, которая 20 лет назад была оплотом борьбы с экстремистами. Между тем представители западных служб безопасности заявили, что повстанческие силы взяли под контроль более 100 районов в Афганистане, но талибы говорят, что они уже удерживают не менее 200 районов в 34 провинциях, составляющих более половины страны.